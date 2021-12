Gianmaria Antinolfi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip aveva la fama di latin lover grazie alle numerose storie d’amore avute anche con personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i flirt dell’imprenditore campano laureato in economia aziendale ed in possesso di un master in management si annoverano Belen Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorge che ha poi ritrovato nella casa di Cinecittà.

All’interno del GF ha avuto un avvicinamento con Sophie Codegoni al momento raffreddatesi. Gianmaria come tutti i partecipanti al reality nelle scorse settimane ha ricevuto una sorpresa da parte di una persona a lui cara. Ad entrare in casa è stato suo fratello. I due sono molto legati e il pubblico a casa non ha potuto non notare la bellezza mozzafiato del giovane.

Fonte: web

Il fratello di Gianmarco Antinolfi si chiama Francesco Perillo, hanno 10 anni di differenza ed è figlio di un noto dentista partenopeo. Sua madre, invece, è la madre di Gianmaria Antinolfi, ragion per cui i due, pur essendo fratelli, non portano lo stesso cognome. Di lui si sa molto poco. E’ laureato in odontoiatria perché ha voluto seguire le orme del padre e lavora nel suo studio dentistico. Per il resto sulla vita privata c’è il massimo riserbo.

Ciò che si sa è lo splendido rapporto che c’è tra lui e Gianmaria. Spulciando il profilo Instagram dell’imprenditore si trova anche una dedica al fratello nel giorno della sua laurea.

“É incredibile quanto meraviglioso tu sia diventato e quanto fiero io possa essere di te. Un piccolo grande uomo con una forza ed una generosità d’animo pari solo alla sua intelligenza. Ed io sarò sempre qui per te, con l’amore di un fratello che è solo un po’ più grande e che semplicemente ha avuto più tempo per sbagliare” – le belle parole scritte.