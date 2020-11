La furia Fulvio Abbate si abbatte sul Grande Fratello Vip. L’intellettuale minaccia querele nei confronti di Francesco Oppini dopo che il figlio di Alba Parietti pare abbia usato accusato Abbate di fare discorsi da maniaco.

Fonte: Mediaset

“Mi scrivono che Francesco Oppini e altri starebbero sostenendo che io facevo discorsi da maniaco. Mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto” – ha detto Abbate annunciando una querela: “Lo farò nei confronti di Oppini se la cosa dovesse risultare come mi è stata detta”.

Non è molto chiaro a cosa si riferisca Abbate ma sembra che gli siano arrivate delle segnalazioni secondo cui Oppini e gli altri coinquilini avrebbero usato delle parole pesanti nei suoi confronti nei giorni scorsi. “I miei legali sono stati già avvisati – ha rivelato in un video pubblicato su Instagram – aspetto solo che mi facciate queste segnalazioni”.

Fulvio Abbate: quale sarà la reazione di Alfonso Signorini?

Vedremo Alfonso Signorini come reagirà alla vicenda considerato che Abbate è comunque ospite fisso in studio.

In queste ore si attende anche la reazione della madre dell’opinionista, che sempre è intervenuta per difendere il figlio nella casa del Grande Fratello. In ogni caso non ci resta che attendere gli sviluppi e capire se veramente lo scrittore intenderà prendere questa clamorosa decisione.

Fonte: Google

Intanto nella puntata di ieri sera Alfonso Signorini ha finalmente annunciato ai concorrenti che il programma andrà avanti fino a febbraio. La produzione ed il conduttore hanno deciso di comunicare la decisione, prendendo il discorso alla lontana.

Fonte: Mediaset

I concorrenti sono stati prima invitati a vedere un video con la raccolta dei momenti più significativi della trasmissione sino ad ora, un vero e proprio viaggio nelle emozioni. Concluso il filmato, i concorrenti sono tornati in salone e si sono trovati di fronte alla busta rossa che ha annunciato loro il prolungamento del programma. I concorrenti sono rimasti spiazzati da questa decisione ma sono stati poi incoraggiati tramite dei video di persone a loro care.