Furiosa litigata nel Grande Fratello Vip, Patrik Roy e Antonella Elia si prendono a parolacce Nella casa più spiata d'italia, il Grande Fratello Vip, volano parolacce e furiose litigate anche tra tra Patrik Roy e Antonella Elia

Nel Grande Fratello Vip, programma che va in onda su canale cinque, presentato da Alfonso Signorini, dell’undicesima edizione di quest’anno. In questa stagione, non manca proprio niente, colpi di scena, tradimenti, scherzi, nuovi amori, amori tormentati e riscoperti. Ma per non farci mancare niente, arrivano anche furiose litigate e volano parolacce e spintoni.

Non stiamo parlando delle discussioni avvenute tra Antonella Elia e Serena Enardu, o alle dure parole di Pago nei confronti di Fernanda Lessa. Non ci si crede a cosa sta succedendo. Antonella Elia e Patrik Ray proprio non si sopportano, non riescono a trovare un punto di incontro. Si cerca e si trova il pretesto per litigare per ogni cosa.

La causa della discussione, di adesso, sembra sia per chi deve lavare delle stoviglie. Se ne dicono di tutti i coloro.Volano parole pesanti, ma non solo. E’ panico e la litigata non si placa. Antonella Elia si lamenta :” Ahi non spingere cosi!”, e Patrik Ray replica :” Ma non ti ho spinto! Ah adesso stai recitando, va bene, basta. Vai a ca**are .

Io non sono un attore, la pagliaccia la fai con qualcun’altro. Buffona e falsa”. Antonella Elia, non ci sta e con modi aggressivi, si fa sentire :”Sei uno sfacciato, mi hai dato uno spintone. Gran pezzo di me**a. Mi hai mandato a ca**re, sei un gran maleducato come pensavo tu fossi”.

Si apre così un botta e risposta da brividi tra i due a suon di parolacce. Patrik Ray respinge le accuse di Antonella :” Sei una giocatrice falsa e calcolatrice. Ha ragione Barbara Alberti. Non ti ho spinto”.

Nella discussione, interviene anche Serena Enardu, compagna del partecipante Pago, chiedendo alla redazione del Grande Fratello, di riguardare le immagini per fare chiarezza sull’accaduto. Ci aspettiamo dei risvolti nelle prossime ore. La puntata di lunedì promette bene.