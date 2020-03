Gabriel Garko avvistato mentre si scambiava un bacio con una donna: ecco chi è lei Gabriel Garko la scrosa sera è stato fotografato da dei paparazzi mentre si scambiava un bacio con una donna: ecco di chi si tratta

Gabriel Garko, il bell’attore ed ex modello italiano, è sempre nell’occhio del mirino della stampa, mai solo. Ecco infatti come è stato fotografato in un momento personale, ossia mentre si scambiava un bacio con una donna con cui avrebbe, in questi ultimi periodi, intrapreso dei progetti di lavoro.

La donna in questione sembra essere Ana Bettz, una delle donne che risulta essere tra le più ricche al mondo. Come affermano i giornali sui quali è stata riportata la notizia, i due sembrano essere stati avvistati sopra un Bentley per le strade della capitale. Dopo essere scesi dall’automobile, si sono scambiato un bel bacio. Questo fa dedurre che tra i due ci sia qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro.

Questo fatto andrebbe a smentire gli ultimi rumors riguardanti Gabriel Garko. È da un po’ di tempo, infatti, che giravano delle voci secondo cui Gabiel Garko fosse omosessuale. Tutto ciò è cominciato dal momento in cui è stata resa pubblica la sua relazione di amicizia con un suo collega, Gabriele Rossi, attore ed ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Pochi fa è giunta al web la notizia che tra i due ci sia stata una crisi, dovuta all’intromissione di Lorenzo Licitra, vincitore di X-Factor e amico di Gabriele Rossi. Circa dieci giorni fa, invece, Gabriel Garko sembra essere stato paparazzato con un altro uomo. Le foto hanno fatto il giro del web: vediamo i due abbracciati camminare nella stazione Termini di Roma. Si fermano, tra le altre, anche a pranzo insieme.

Sembra che tra i due ci sia una bella complicità e che questo ragazzo, il cui nome è sconosciuto alla stampa, vada quasi a sostituire la sua bella amicizia con il suo, ormai, ex amico Gabriele Rossi. Dato l’interesse per il gossip alla vita privata dell’attore, sicuramente non tarderanno ad arrivare novità sull’evoluzione della sua vita sentimentale, la quale sembra prendere una piega davvero particolare.