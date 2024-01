Una confessione del tutto inaspettata quella che nelle ultime ore ha rilasciato l’ex volto noto di Temptation Island, Gabriela Chieffo. La giovane diventata famosa dopo la sua presenza all’interno del programma si è lasciata andare ad un retroscena privato della sua vita che, ha lasciato tutti i fan senza parole.

Nel corso degli ultimi mesi la giovane Gabriela è diventata un vero e proprio volto noto all’interno dei social. Subito dopo la fine del reality di Maria De Filippi infatti, quest’ultima tiene aggiornati i suoi fan giorno dopo giorno sia della sua vita privata che della sua storia con Giuseppe.

Entrambi sono stati una delle coppie più in crisi all’interno del programma che, si erano conosciuti fin da giovanissimi ovvero quando lei aveva 12 anni e lui 16 anni. L’estrema gelosia di lui infatti, aveva portato Gabriela a chiudersi in casa fino a quando non è più uscita da sola. Di recente però, quest’ultima ha confessato un retroscena importante della sua vita privata e della gravidanza avvenuta a 15 anni.

Gabriela Chieffo di Temptation Island, la triste confessione: “A 15 anni sono rimasta incinta”

Nel corso degli ultimi giorni Gabriela Chieffo ha risposto a diverse domande ricevute da parte dei fan all’interno del proprio profilo Instagram. Tra le tante questioni sollevate dai fan nei suoi confronti c’è stata proprio quella riferita al sonno durante le varie gravidanze.

Davanti a questa domanda è proprio il volto noto ad affermare: “In realtà, non ve ne ho parlato, ma ho avuto una gravidanza nel 2019 dove dormivo per 24H. Magari un giorno vi racconterò di più. Avevo solo 15 anni”.

Una confessione che ha lasciato fin da subito tutti i fan senza parole e per il quale in futuro racconterà nei dettagli di quanto avvenuto. Per ora quest’ultima ha preferito non entrare nel dettaglio ma quanto affermato è bastato per creare non poco gossip intorno a lei.