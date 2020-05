Gabriele Costanzo difeso da Maria De Filippi, la madre: “Non è raccomandato” "Non è raccomandato", così dice Maria De Filippi mentre cerca di difendere il figlio, Gabriele Costanzo, dalle accuse che gli sono state mosse contro

Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo, è vittima di alcune accuse che hanno fatto infervorare la madre. Infatti, a quanto pare il ragazzo sembra essere vittima di accuse di raccomandazione, che lo additano in quanto figlio della famosa coppia. A difenderlo ci ha pensato la madre: “Non è raccomandato”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono convolati a nozze nel lontano 1995. Dopo ben 7 anni di matrimonio, i due decidono che è il momento di avere un figlio. Fatto è, però, che il figlio lo hanno adottato: si tratta di Gabriele Costanzo, il quale nel 2002 entra a far parte della famiglia reale della Mediaset.

Inizialmente si trattava solo di una affido, due anni dopo è stato legalmente adottato. Gabriele Costanzo, all’epoca dell’affidamento, aveva solo dieci anni. Da sempre, il ragazzo è stato molto riservato, mai sotto i riflettori affianco ai genitori. Lavora alla Fascino, l’azienda di proprietà della sua famiglia. Non di rado, quindi, lo si può vedere dietro le quinte dei programmi come C’è Posta per Te, oppure il Maurizio Costanzo Show.

Questa sua posizione, lo ha portato spesso ad essere accusato di raccomandazione. A difendere il ragazzo, ci ha pensato la madre. In un’intervista da lei rilasciata, così ha detto: “Non l’ho mai trattato come tale: è solo un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere un’opportunità di lavoro”.

Poi ha aggiunto: “Sicuramente lo guardano in modo diverso, ma Gabriele riconosce l’adulazione dalla verità, è una cosa che gli ho insegnato fin da piccolo, visto che io la detesto. Altre cose le ha prese da me. L’indolenza, invece, l’ha presa dal padre”. Maria De Filippi, inoltre, lavora a stretto contatto con suo figlio, il quale fa parte dello staff di Witty TV.

Infine, la regina di Mediaset, la quale è molto legata al figlio, ha detto: “Ogni tanto mi arrabbio quando non è puntuale . Non lo riprendo io, ma ci sono persone deputate a farlo. Quando non si svegliava al mattino per andare al lavoro lo svegliavo, adesso non lo sveglio più perché è giusto che prenda un ca******ne”.