Gemma Galgani confessione choc su Tina Cipollari: “una volta mi voleva bene” Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non corre buon sangue ma sembra che le cose non siano sempre state così; ecco perché non si sopporterebbero

Dalle ultime rivelazioni shock sembra che tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non corra buon sangue, questo ormai è risaputo.

Ma ci siamo mai chiesti il perché? Dalle ultime dichiarazioni sembrerebbe che le cose non siano sempre state così.

Gemma Galgani ha, infatti, confessato in un’intervista concessa al magazine Uomini e Donne che la situazione tra le due ha avuto una svolta in un preciso momento.

La motivazione del loro litigio sembra abbia a che fare anche con Giorgio Manetti, altrimenti noto come Il Gabbiano. La dama ci racconta sul magazine:

“Sembrava quasi che lei provasse una sorta di simpatia nei miei confronti, nel mettermi in guardia dalle eventuali prese in giro, proprio come farebbe un’amica nella vita quotidiana. Invece, dopo la conclusione della mia relazione con Giorgio Manetti, c’è stato un suo cambiamento di rotta improvviso” .

Gemma Galgani continua nell’intervista spiegando:” Ancora oggi non mi spiego la sua avversione nei miei confronti si è inasprita quando ho preso la decisione di lasciarlo, per poi tentare di riconquistarlo e recuperare la nostra relazione“.

Ma non è finita qua! Infatti e racconta: “L’addio a Giorgio è stato il momento che ha sancito la separazione e l’inizio delle schermaglie, forse, secondo il “Tina-pensiero” considerarmi talmente miracolata per aver suscitato interesse in Giorgio da dover accettare qualsiasi cosa e poi sarebbe lei la donna moderna ed emancipata! Una persona intelligente come Tina Cipollari avrebbe dovuto capire che una scelta così radicale ed estrema era una conseguenza di problematiche altrettanto estreme”.

In un momento di sconforto si lascia andare:”Non sopporto le sue urla continue, le sue offese gratuite, l’accusarmi di essere falsa, cosa che trovo davvero inaccettabile. Trovo anche maleducato rivolgermi continuamente osservazioni negative dal punto di vista estetico. Lei non mi considera una donna gradevole, ma è il suo parere, che rispetto, non il giudizio universale”, ci confessa quasi in lacrime.

Non ci resta che aspettare. Forse questa rivalità troverà fine quando l’opinionista Tina Cipollari si ritirerà per organizzare il suo matrimonio. Voci indiscrete annunciano che al suo posto potrebbe esserci proprio la dama da lei tanto odiata. Gemma Galgani potrà cosi godersi la sua vittoria? E il pubblico come la prenderà?

Come si troverà Gianni Sperti al fianco della rivale numero uno della sua tanto amata Tina? Aspettiamo la ripresa delle nuove puntate per sapere tutti i nuovi risvolti.