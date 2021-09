Gemma Galgani ha avuto un piccolo incidente d’auto: ecco come sta

Gemma Galgani ha avuto un piccolo incidente d'auto, la dama del trono Over di Uomini e Donne fortuntamente sta bene

A Settembre è ripartito il noto programma Uomini e Donne, anche quest’anno al protagonista indiscussa dl trono Over è Gemma Galgani a cui, purtroppo, questa settimana non è andato tutto come doveva. La dama torinese ha avuto infatti un piccolo incidente d’auto.

A darne l’annuncio è stata proprio la conduttrice del programma, Maria De Filippi ha infatti spiegato l’assenza in studio della dama torinese: “È stata tamponata in macchina Gemma. Non è successo niente però l’hanno tamponata.”

Ovviamene, non è mancata la velenosa battuta di Gemma Galgani che ha fatto prontamente riferimento all’intervento di chirurgia plastica al seno: “Vabbè ma tanto gli airbag sono belli resistenti sono nuovi non c’è pericolo.”

Gemma Galgani ha trovato l’occasione anche di raccontare il motivo dell’intervento al seno. La dama torinese ha spiegato da dov’è nato il desiderio di ritoccarsi:

Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico. Un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Mi sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro.

