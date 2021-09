Gemma Galgani è ormai una figura in pianta stabile ad Uomini e Donne, ma anche per la dama è forse giunto il momento di dire addio?

Quanti anni sono che Gemma Galgani cerca l’amore a Uomini e Donne? Beh, ormai abbiamo perso il conto. La sfortunata dama torinese non sembra essere fortunata e tutte le sue relazioni hanno preso poi una brutta piega.

Dopo tutti questi anni, la donna si sarà stufata di cercare l’amore e di apparire in televisione? A quanto pare proprio no! La dama torinese non ha intenzione di schiodarsi dalle consuete litigate con Tina Cipollari, almeno finché non trova la sua dolce metà.

Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. – spiega la donna. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena. Il mio percorso è sempre stato vero. Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta.

Gemma Galgani ricorda anche gli amori passati, due storie sicuramente molto belle, ma mal finite.

Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via. […] La pace con Tina Cipollari? Dubito che ci sarà mai. Però non capisco il motivo di tutto quell’astio nei miei confronti”.

La dama è da poco tornata anche dal chirurgo plastico e a gran sorpresa, si è rifatta proprio il seno. La donna ha spiegato come mai questo gesto e proprio in una parte del corpo così particolare per una donna ormai matura:

L’idea di ritoccarmi mi è venuta verso al fine della scorsa edizione di Uomini e Donne. La verità è che ero un po’ giù per tutte le batoste che ho preso e le varie delusioni. Quindi ho iniziato a pensare ad un nuovo miglioramento a livello estetico.