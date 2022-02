A Uomini e Donne l’attenzione è sempre catalizzata sulla dama che, in qualche modo, riesce a sollevare le polemiche dentro e fuori gli studi del dating show. Stiamo parlando di Gemma Galgani, che vive di continuo delusioni d’amore.

Le liti che si vengono a creare al centro studio con l’opinionista Tina Cipollari appassionano il pubblico. Ma le polemiche non terminano qui. A quanto pare, anche al di fuori del programma Mediaset c’è chi continua a parlare di lei. Il dating show è basato sulla possibilità che Maria De Filippi da ai partecipanti di poter incontrare l’anima gemella.

Il trono over si diletta in esterne, scambi di messaggi, balli e sfilate. La Galgani, ormai veterana, sfoggia spesso abiti sexy in passerella. Non manca mai di esibirsi in balletti anche in abiti succinti.

Tale atteggiamento è sempre stato preso di mira da Tina Cipollari, la quale non fa mai mancare i suoi commenti al vetriolo contro la dama. Ma l’opinionista non è l’unica a riservare critiche per la Galgani. Infatti all’esterno del programma c’è un mondo social che trova la donna fuori luogo.

Su Nuovo TV, Alessandro Cecchi Paone ha commentato la sfilata della dama insieme a una spettatrice, che si domanda come si possa ritenere la Galgani, nonostante la sua età, ancora una donna sexy.

Cecchi Paone lancia una frecciatina al vetriolo al programma, commentando così: “Sono anni che il format non è dedicato a tentare di formare delle coppie”. C’è da dire però, ad onor del vero, che a Uomini e Donne non è inconsueto che nascano delle coppie.

Anche se spesso i neo piccioncini che escono dal dating show si lasciano subito dopo essersi allontanati dalle telecamere. Il trono Over sta via via assumendo una vena ‘trash’ che non a tutti piace. Una certezza c’è: Gemma Galgani rimane un punto di forza del dating show di Maria De Filippi, nonostante le critiche e gli attacchi. Nel bene o nel male, purché se ne parli.