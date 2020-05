Gemma Galgani si sfoga contro Tina Cipollari: “I miei litigi con Tina? È tutto vero!” La dama di Uomini e Donne si foga contro l'opinionista Tina Cipollari: "Io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male"

A Uomini e Donne è risaputo ormai da tempo il contrasto tra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Le due sono sempre sul piede di guerra e le loro liti sono spesso molto accese. Gli insulti volano quasi in ogni puntata. I commenti di Tina Cipollari per tutto quello che ha a che fare con la vita sentimentale di Gemma (e non solo) sono sempre velenosi.

E le prese in giro non mancano. Non sono mancati gavettoni e nei casi più gravi si è quasi arrivavano alle mani. Ma perché tutto questo astio? La teatralità è tanta che spesso viene il dubbio: non sarà tutta una messa in scena? Gemma Galgani ha finalmente svelato i retroscena.

La dama conferma che è tutto verissimo, e confessa anche di soffrirne molto. Le continue offese, le prese in giro, l’essere sempre il bersaglio di tanto odio mettono a dura prova la dama del Trono Over. In un’intervista a DipiùTv Gemma Galgani ha svelato la sua sofferenza malcelata per questa situazione.

Ecco le sue parole: “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male”.

Insomma la povera Gemma Galgani è davvero messa a dura prova. Le emozioni che mostra in TV sono spontanee e guai a dirle che è tutta una recita! Ecco invece cosa ha raccontato la tronista riguardo le liti con Tina: “Non avete idea di quanto mi facciano soffrire certi siparietti. Dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina fa così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.

Avranno ragione le amiche di Gemma o semplicemente Tina svolge il suo lavoro di opinionista? D’altra parte non è proprio il loro compito quello di punzecchiare? Speriamo però che le due riescano a convivere in maniera più pacifica di quanto abbiano fatto finora.