Gennaro Gattuso colpito da un grave lutto: morta la sorella 37 enne Terribile lutto per Gennaro Gattuso, oggi allenatore del Napoli: è morta la sorella, aveva solo 37 anni ed era ricoverata da Febbraio in terapia intensiva

Gravissimo lutto per l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso: l’ex calciatore del Milano ha perso la sorella. Francesca, 37 anni, è morta questa mattina dopo un ricovero durato mesi.

La donna era stata ricoverata nel mese di Febbraio nel reparto di terapia intensiva a Varese, proprio quel giorno il fratello abbandonò il campo del post partita con il Sampdoria per raggiungere la donna in ospedale.

Francesca Gattuso viveva a Gallarate, era arrivata in ospedale con un “codice rosso” e fu operata d’urgenza per poi essere trasferita in terapia intensiva. Non sono chiari i motivi del ricovero, ma nelle ultime ore le sue condizioni erano peggiorate notevolmente.

La donna lavorava in una segreteria medica di Milanello e la sua scomparsa ha sconvolto tutta la cittadina, soffriva di una forma di diabete particolarmente aggressiva e aveva un figlio di 3 anni.

L’allenatore del Napoli ha appreso la notizia proprio mentre stava lavorando a Castel Volturno e si è recato subito in ospedale. A Gallarate Gennaro Gattuso ha anche un’attività commerciale, una pescheria per la precisione. In tantissimi in questi minuti stanno esprimendo il loro cordoglio al calciatore profondamente scosso da questa tremenda e prematura perdita.

I messaggi dei club

“Hellas Verona FC esprime la più sentita e sincera vicinanza a mister Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca, estendendo i sensi del più profondo cordoglio a famiglia, parenti e amici“. scrive il Verona calcio.

L’AC Milan su Twitter scrive: “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca.”

“Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca – aggiungendo – Ti siamo vicini con tutto il cuore Rino.” scrive il Napoli