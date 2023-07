George Clooney vuole affittare la sua villa sul Lago di Como: ecco la cifra stratosferica

Nel corso delle ultime ore il nome di George Clooney è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che il divo di Hollywood abbia deciso di affittare la sua lussuosa villa sul lago di Como ad un prezzo a dir poco stratosferico. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Presto Villa Oleandra, la villa super chic di George Clooney verrà affittata per i grandi eventi. Il gossip sta circolando da un po’ e in questi giorni tutti i rumors in questione pare abbiano trovare conferma. Gli esperti di gossip hanno infatti affermato che negli ultimi giorni gli addetti al settore degli eventi di lusso, tra cui il wedding pannerò Enzo Miccio, stiano cercando di capire come muoversi.

Villa Oleandra è a dir poco stupenda. L’abitazione di George Clooney è caratterizzata da un grande parco con una fontana, da una piscina e da un campo da tennis. Il divo di Hollywood e sua moglie mettono a disposizione la villa per ospitare molti dei loro amici.

George Clooney ha deciso di affittare Villa Oleandra: il prezzo choc

In seguito alla notizia della decisione di George Clooney di voler affittare Villa Oleandra per i grandi eventi, tutti non hanno potuto fare a meno di chiedersi a che prezzo Villa Oleandra verrà affittata. Bene, tenetevi forte perché la cifra è a dir poco stratosferica.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il prezzo per affittare Villa Oleandra per i grandi eventi sarà di ben 30mila euro al giorno. In questi giorni George Clooney, sua moglie e i loro due figli Ella e Alexander sono giunti proprio sul lago di Como per concedersi qualche giorni di relax.