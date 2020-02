Gerardina Trovato è in povertà: “Vivo con 80 euro al mese e sostentata dalla Caritas” Gerardina Trovato racconta da Barbara D'Urso, nell'intervista a Domenica Live; che vive con 80 euro e l'aiuto della Caritas; ecco la sua storia

Durante l’intervista a Barbara D’Urso la cantante ci racconta come vive in povertà e come è caduta in disgrazia. Mia madre mi ha detto parole irripetibili : “Ammazzati”. Gerardina Trovato insieme alla D’Urso ripercorrono i tempi d’oro della sua carriera. Le varie partecipazioni a Sanremo e le innumerevoli canzoni inno di molte storie d’amore. La cantante prosegue: “Ora non è più così, ero in una brutta situazione e ho pensato di chiamare la mia cara amica Caterina Caselli per avere un’aiuto economico. Mi ha fatto un bonifico immediato. E dopo ventiquattro ore ha saldato l’affitto le bollette e i beni di prima necessità”. Dopo una pausa prosegue: “Ma non sono bastati”.

Mentre l’intervista va avanti la madre della cantante, Agata Russo, contatta la redazione di Domenica Live per poter intervenire sulla questione. Ma Gerardina Trovato si oppone immediatamente a questo intervento è spiega: “Mia madre mi ha consigliato di ammazzarmi, sparati e muori da sola mi diceva“. Queste le durissime parole di Agata la quale ha denunciato a sua volta la figlia. L’accusa è quella di non saper gestire il denaro e di aver sperperato il patrimonio in droga abiti di lusso e festini.

A Barbara D’Urso infatti viene recapitata una lettera sempre da parte della Russo dove richiede a chiari lettere un tutore amministrativo per la figlia. Ormai 52enne la cantante è tornata a vivere nel suo paese d’origine. Vive con 80 euro e l’aiuto della gente del posto: ” Vengo accusata di cose totalmente infondate” continua: ” io non mi sono mai drogata. Veniva un’amico di mia madre a casa per portare il fumo e la droga a lei e si svolgevano festino ma da lei non da me”. Dalla morte del padre della Trovato pare sia precipitato tutto, con eredità sparite e proprietà fatiscenti.

Nell’intervista ci fanno vedere le condizioni di vita della cantante. La casa dove vive. Nell’armadio tre tute. Per partecipare al programma la redazione decide di regalarle un’abito nuovo. Chiede aiuto per ritrovare la sua dignità. La possibilità di avere una vita normale, niente lusso, un piatto caldo e un tetto.

La collega e amica della cantante Emanuela Villa vuole una rinascita. Cantano insieme e sperano in un futuro migliore. La D’Urso appoggia in pieno questa iniziativa e se ne fa portavoce. Tanti auguri Gerardina ti aspettiamo fiduciosi.