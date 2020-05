Gerry Scotti su Striscia La Notizia confessa: “Abbiamo fatto una scelta difficile” Gerry Scotti conduttore di Striscia La Notizia ha confessato che la scelta di andare in onda con il programma è stata difficile

Gerry Scotti conduttore di Striscia La Notizia, assieme a Michelle Hunziker, ha deciso di raccontare la scelta difficile che ha dovuto prendere circa il programma di Antonio Ricci in questo periodo drammatico che viviamo da più di due mesi. Scegliere di andare in onda con Striscia La Notizia non è stato semplice.

Durante tutto questo periodo surreale e ostile a causa dell’emergenza in cui il bel paese (e non solo) versa da ormai diverso tempo, i palinsesti Mediaset hanno subito cambiamenti e/o interruzioni. Ma a tenere compagnia con allegria e spensieratezza è rimasta Striscia La Notizia condotta dal simpaticissimo Gerry Scotti.

Gerry Scotti ha però dichiarato che la scelta di andare in onda con Striscia La Notizia è stata tutt’altro che semplice. “In particolare nei primi giorni non è stato facile prendere questa decisione”. Gerry ha poi svelato chi sono stati i compagni in questa scelta: “Ci sono stati vicino Piersilvio Berlusconi, che ha scelto Striscia come trasmissione strategica di Mediaset, ma ci ha dato ampia libertà di decidere, e Antonio Ricci, l’ideatore del programma”. E proprio su Antonio Ricci, Gerry ha detto: “E’ stato molto paterno, un fratello maggiore. Mi ha colpito quando ci ha detto ma a noi chi ci ammazza, siamo più cattivi del virus”.

Per quanto riguarda il meraviglioso rapporto che Gerry Scotti ha con la collega Michelle Hunziker, il conduttore di Striscia La Notizia si è così espresso: “Per capirci ci basta uno sguardo e, a parte la paura e lo smarrimento iniziale, io e Michelle ci siamo subito resi conto che eravamo dei privilegiati a fare il nostro lavoro nell’orario più prestigioso e a entrare in 6 milioni di case in un momento in cui la clausura è diventato il nostro stile di vita.”

Ma nonostante Gerry Scotti entri nelle nostre case sempre con il sorriso durante Striscia La Notizia, in realtà sta soffrendo molto perchè a causa dell’emergenza non vede il figlio Edoardo dal 10 Marzo e si augura di poterlo abbracciare quanto prima.