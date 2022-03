Barù rivela a Giucas Casella i reali sentimenti per Jessica mettendo un freno alla loro amicizia che non potrà mai diventare qualcosa di più

Barù al GF Vip 6 continua il suo tira e molla con Jessica tornando a parlare di lei e del suo rapporto di ‘amicizia’. Nel corso degli ultimi mesi i telespettatori hanno potuto assistere alla nascita di un rapporto inaspettato tra il nipote di Costantino Della Gherardesca e la più grande delle sorelle Selassié.

Il nobile toscano ha rivolto mille attenzioni a Jessica che, nel corso dei giorni ha confessato un forte interesse che va ben oltre la semplice amicizia. Tra di loro anche gli altri concorrenti e gli stessi spettatori hanno visto un forte coinvolgimento dal quale Barù continua a sottrarsi e a negare.

Ancora una volta il gieffino ha parlato dei suoi sentimenti nei confronti di Jessica insieme a Giucas Casella. È proprio il nipote Della Gherardesca a dare l’ennesima batosta a Jessica e a tutti i telespettatori che aspettavano l’inizio di una nuova storia d’amore.

Barù non ha nessuna intenzione di andare oltre alla semplice amicizia con la Selassié e svela a Giucas il suo inaspettato punto di vista.

Barù allontana Jessica dentro al Gf Vip 6: “Non mi piace”

Durante la serata di ieri, il concorrente ha svelato a Giucas Casella il suo pensiero nei confronti della forte amicizia nata con Jessica. Barù rivela inaspettatamente: “Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace”.

“Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque, è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori” conferma Barù.

Non è la prima volta che Barù afferma di non provare nessun sentimento nei confronti di Jessica se non come amica. Un’amicizia che però a detta dei coinquilini e dei telespettatori a casa sembrerebbe qualcosa di molto più profondo.

Lui stesso infatti, aveva affermato: “Lei è molto carina e simpatica, però non c’è quella cosa, altrimenti l’avrei già baciata certamente. Mi piace come amica e sul fuori non ci vedo nulla. Il punto è che non voglio illudere nessuno. Tra me e lei c’è dell’affetto, ma come con Soleil, nulla più di questo. Se ci abbracciamo mi piace, ma come contatto fisico umano“.