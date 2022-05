GF Vip 7, Adriana Volpe fuori dal cast: in arrivo due nuove opinioniste

GF Vip 7 prosegue i preparativi per l’inizio tanto atteso che avrà luogo a settembre. I cambiamenti giorno dopo giorno sembrano essere tantissimi e nelle ultime ore hanno coinvolto anche Adriana Volpe. La ex gieffina nel corso della sesta stagione era stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

Le due donne per tutti i sei mesi di reality si sono punzecchiate dando vita a diverse discussioni sia dentro che fuori dallo studio di Cinecittà. Ora che il Grande Fratello Vip è terminato da mesi, la produzione e lo stesso conduttore stanno lavorando alla prossima edizione che partirà a settembre.

Di recente Sonia Bruganelli ha confermato il suo allontanamento dalla futura edizione del reality scegliendo di tornare al suo lavoro dietro le quinte. Gran parte dei telespettatori sapevano già che non avrebbero rivisto la moglie di Bonolis vestire i panni di opinionista ma stando alle ultime indiscrezioni, neanche Adriana Volpe sarà più all’interno del cast.

A riportare questa importante decisione è il giornalista Giuseppe Candela all’interno del portale Dagospia. Quest’ultimo ha così rivelato l’abbandono di Adriana dal cast del Grande Fratello Vip in vista della settima edizione.

Adriana Volpe fuori dal cast del GF Vip 7: ecco le nuove possibili opinioniste

Le parole del giornalista Giuseppe Candela su Dagospia hanno lasciato i telespettatori molto sorpresi, convinti di poter vedere ancora una volta Adriana Volpe. La ex gieffina infatti, aveva ottenuto il ruolo di opinionista conquistando il pubblico a casa e i social ma questo sembra non essere bastato per garantirle il rinnovo del contratto.

Stando a quanto riportato dal noto giornalista, Adriana darebbe completamente fuori dal cast per lasciar spazio ad altri volti noti. “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip”. Spiega da Dagospia.

“Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello” ha terminato Giuseppe Candela.

Dalle varie indiscrezioni sembrerebbe che i volti in lista per diventare le nuove opinioniste siano Antonella Elia in possibile coppia con l’inaspettata Alba Parietti. Entrambe dal carattere forte e diretto, potrebbero dare del filo da torcere ai vari concorrenti della nuova edizione.