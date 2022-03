A un giorno dalla fine della sesta edizione del GF Vip, Rita Rusic ha punzecchiato ancora una volta l’opinionista Adriana Volpe. Quest’ultima dopo aver partecipato negli scorsi anni come gieffina nella casa più spiata d’Italia è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista insieme a Sonia Bruganelli.

La conduttrice è stata una delle protagoniste più discusse nel corso del reality per i suoi commenti pungenti nei confronti della moglie di Paolo Bonolis. Tra le due donne infatti, non scorre buon sangue e per tutta la sesta edizione non hanno mai trovato un punto d’incontro su cui andare d’accordo.

A scagliarsi contro Adriana Volpe è anche Rita Rucis che egli ultimi giorni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Quest’ultima infatti, la vedremo nel piccolo schermo come concorrente di Pechino Express insieme al suo fidanzato Cristiano Di Luzio.

Rita Rusic contro Adriana Volpe al GF Vip

La showgirl nelle ultime settimane ha partecipato a Pechino Express insieme al suo fidanzato più giovane Cristiano Di Luzio. Al settimanale Chi, Rita Rusic prima di scagliarsi contro Adriana Volpe, ha voluto sottolineare la grande esperienza vissuta nel programma condotto ca Costantino Della Gherardesca.

La Rusic ha così spiegato quanto Pechino Express sia stata un’esperienza piena di colpi di scena e di avventure: “È stata un’esperienza emozionante, intensa, ma allo stesso tempo terrificante. Lo stress, durante un gioco come questo, è sempre dietro l’angolo, così come competizione e fatica. Siamo stati bravi e fortunati: lo show di Sky ha il potere di rafforzare o distruggere qualsiasi cosa. Coppie incluse”.

“Nel nostro caso ha rafforzato un po’ tutto, ma i nervi durante il gioco sono stati molto tesi. È stata tutta una difficoltà e sin dal principio. Penso ancora che le favole sono una cosa, la vita vera un’altra”.

“Mio papà diceva sempre a mia madre ‘Io non vorrei mai vederti con un altro uomo, ma sarebbe ridicolo se tu ti limitassi soltanto a me‘. Quando cresci con queste aperture, mi creda, è tutto in discesa. Più che un tradimento mi ferirebbe la perdita di complicità”.

Rita Rusic infine nei confronti di Adriana Volpe ha affermato: “Tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete”.