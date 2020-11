Adua Del Vesco, al GF vip, viene offesa da Patrizia De Blanck. La ragazza non regge l’emozione e scoppia in lacrime. Tommaso Zorzi interviene: “La Contessa sta esagerando“. Ma andiamo per ordine. Patrizia De Blanck è una delle protagoniste più chiacchierate. Il suo carattere schietto e il suo linguaggio colorito ha diviso l’opinionista pubblica in due.

C’è ci apprezza i suoi modi diretti e sinceri. C’è chi ritiene che i suoi atteggiamenti siano un po’ troppo irruenti e fuori luogo. In questi ultimi giorni la Contessa ha discusso praticamente con tutti i coinquilini della casa.

Si è scontrata duramente con Paolo Brosio, ha rimproverato aspramente Stefania Orlando e schiaffeggiato Enock. La Orlando è scoppiata in lacrime. La donna si era solo proposta di lavare i capelli a Patrizia, ricevendo in cambio urla e offese.

Con Brosio, la De Blanck ha perso le staffe dopo le ripetute minacce del giornalista di abbandonare il reality. Poi arriviamo a Enock, il quale si è preso due schiaffoni solo per essersi fermato dinanzi alla donna mentre lei parlava. Dopo le ultime e intense ore di discussioni della Contessa con i suoi compagni di viaggio, interviene Tommaso Zorzi, il quale sostiene che secondo lui la De Blanck sta veramente esagerando.

Ma pare che il tutto non sia finito qui. A scoppiare in lacrime, perché ennesima vittima di Patrizia, è Adua Del Vesco. La ragazza viene continuamente rimproverata, tanto che la giornata per lei è diventata pesante e quasi invivibile.

L’evento che ha scatenato le lacrime di Adua è stato l’appellativo “Gallina” usato nei suoi confronti. In un momento goliardico, in cui tutti erano intenti a gridare, la contessa rivolgendosi alla Del Vesco ha sbraitato: “Sei una gallina”.

A tali parole, l’attrice scoppia in lacrime e si sfoga con Massimiliano Morra e Stefania Orlando: “Non ce la faccio più” ha sbottato. Insomma, pare che la Contessa non regga più lo stress della segregazione nella casa del GF Vip. Sicuramente, nella prossima diretta Alfonso Signorini non farà mancare occasione per parlare di ciò che sta succedendo alla De Blanck e di come si sta comportando con i suoi colleghi.