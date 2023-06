GF Vip, Alda D’Eusanio rompe il silenzio dopo la squalifica: “Sono stata rovinata”

Tutti coloro che seguono il Grande Fratello Vip ricorderanno senza ombra di dubbio la breve permanenza nella casa più spiata d’Italia di Alda D’Eusanio. Alda è stata espulsa dal reality condotto da Alfonso Signorini per aver fatto delle pesanti dichiarazioni su Adriano Aragozzini e su Laura Pausini.

In questi giorni, però, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio ed ha commentato la sua avventura nella casa più spiata d’Italia in un’intervista rilasciata a ‘Nuovo’. Qui Alda si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro il reality che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Questo è quanto rivelato dalla conduttrice riguardo il reality condotto da Alfonso Signorini:

Io, rovinata dal GF Vip…Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterà per sempre un mistero…

Ma non è finita qui. Alda D’Eusanio ha rivelato che all’inizio era contraria a partecipare al reality, ma alla fine si è convinta ed ha accettato.

Ed accettare di varcare quella porta rossa è stato per lei un grande errore. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha avuto. Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di dire una parola.

Infine, parlando del suo futuro professionale, Alda D’Eusanio ha poi aggiunto:

Io credo di avere ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole.

Al momento, dunque, il ritorno della conduttrice in Mediaset è quasi impossibile, visto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’azienda sono in causa.