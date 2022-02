GF Vip, Alex Belli si scontra con Barù: “lui ha paura del confronto con me”

Tra Alex Belli e Barù non sembra esserci simpatia ed è proprio l’attore a sottolineare come il nipote di Costantino della Gherardesca abbia paura di lui

Alex Belli torna all’interno del GF Vip per ‘chiarire’ i suoi sentimenti nei confronti di sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Il rientro dell’attore ha scombussolato ancora una volta tutti le meccaniche e gli equilibri nati tra gli altri concorrenti che, sono stanchi di questo triangolo che va avanti ormai da mesi.

Fin da subito l’ex concorrente ha cercato di riallacciare i rapporti con sua moglie, mettendo da parte l’amicizia con Soleil Sorge. Nelle scorse notti infatti, è proprio l’attore ad essersi riavvicinato a Delia scambiandosi baci e gesti d’amore.

L’ex gieffino squalificato diversi mesi fa è tornato ancora una volta al centro delle critiche da parte degli altri coinquilini. Quest’ultimo saltando da persona a persona ha rivelato il suo pensiero nei confronti di Barù e del suo atteggiamento. Secondo Alex Belli, il nipote della Gherardesca avrebbe paura di un confronto diretto con lui.

Barù prima dell’arrivo di Alex all’interno della casa si era avvicinato a Delia, scambiandosi coccole, risate e tante chiacchiere. Ora però le cose sembrano completamente diverse e i due concorrenti hanno deciso di allontanarsi quasi definitivamente.

Alex Belli contro Barù al GF Vip: “Lui ha paura di me”

L’attore invitato a rientrare nella casa più spiata d’Italia per far chiarezza sui suoi sentimenti, sembra scagliarsi contro Barù e contro il suo comportamento. Chiacchierando con alcuni gieffini infatti, Alex avrebbe rivelato la grande paure di Barù nell’avere un vero e proprio confronto con lui.

“Barù ha detto: ‘Perché non avete risolto questo problema fuori da questo programma? (…) Dovevate venire qua‘. Come tu hai diritto di stare qui io posso avere il diritto come Jessica lo può avere. Ha capito Barù che noi stiamo raccontando dinamiche umane? Ognuno c’ha la sua dinamica.” Afferma Alex ad alcuni coinquilini.

La Duran ha così consigliato a suo marito di trovare un punto d’incontro con Barù, ricevendo una risposta inaspettata e drastica ovvero: “Non mi vuole parlare, perché ha paura del mio confronto”.

Tra i due concorrenti c’è una grande tenzione che potrebbe sfociare in un imminente discussione durante la puntata di questa sera al Grande Fratello Vip.