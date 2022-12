GF Vip, ancora bullismo in casa? I comportamenti verso Nikita Pelizon non sono passati inosservati

Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente la notizia secondo cui all’interno della casa del Grande Fratello Vip ci si ritrova ancora a trattare il tema del bullismo. I comportamenti di alcuni Vipponi nei confronti di Nikita Pelizon non sono passati inosservati, tanto che i fan della gieffina hanno deciso di scrivere una lettera agli sponsor?

In questi giorni il nome di Nikita Pelizon è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che all’interno della casa la Vippona sia oggetto di sfottò e prese in giro da parte di alcuni concorrenti. Per questo motivo molti hanno parlato di bullismo ed alcuni fan della gieffina hanno deciso di scrivere una lettera agli sponsor.

Tra le tante parole scritte a favore di Nikita non sono passate inosservate quelle di una fan. La lettera scritta dalla ragazza è ormai diventata virale e recita:

Vi scrivo perché la sottoscritta ci teneva a comunicarVi che si dissocia completamente da un brand che supporta la violenza verso le donne (come quella psicologica, oltre che le molestie, perpetuate dal Sig. Luca Onestini nei confronti della Sig.na Nikita Pelizon) e presta il suo consenso verso ogni forma di bullismo e mobbing come quello ai danni della Sig.na Nikita Pelizon.

E, continuando, la ragazza afferma:

Mi dissocio anche da un brand che non prende le distanze dalle frasi dette dalla Sig.na Sarah Altobello e che offendono tutte le donne vittime di aggressioni con acidi e similari volte alla sfigurazione del volto (‘Vorrei un solvente bello potente per cancellarle il sorriso’ detta durante la diretta di lunedì 26 dicembre 2022).

Concludendo, la ragazza scrive nella lettera in questione:

A fronte di ciò la sottoscritta si impegna a non acquistare più prodotti del vostro marchio e a diffondere attraverso il passaparola, social e non, il messaggio nel cui verrà ben messo in chiaro che voi appoggiate e diffondete tali messaggi sociali nocivi e pericolosi.

La lettera termina con queste parole: