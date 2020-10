Ne GF Vip si discute dentro e fuori la casa. Continua la lite tra Antonella Elia e Alba Parietti. Durante la scorsa settimana, l’ex valletta di Mike Bongiorno, aveva dato del “viscido” a Francesco Oppini figlio appunto di Alba e i famoso attore Franco Oppini. La Parietti, come sempre, non ha perso occasione per correre in soccorso del figlio e prenderne le difese.

Lo ha fatto pubblicando con un post su instagram diretto proprio ad Antonella Elia. Alba evidenzia come le parole dette dalla showgirl a suo avviso fossero assolutamente fuori luogo di pessimo gusto e inappropriate. Ieri è andata in onda la nuova puntata del programma del GF Vip e Alfonso Signorini, da bravo conduttore, ha approfittato per mettere Antonella e Oppini a confronto.

Il conduttore cerca di far loro risolvere le divergenze. Oppini, come ci si poteva ben aspettare, è rimasto offeso dall’uso della parola “viscido”. Antonella, dal canto suo, ha cercato di spiegarsi, assicurando che non era sua intenzione paragonarlo a un verme. La Elia spiega che voleva solo evidenziare come il comportamento di Oppini appaia a volte incomprensibile e schivo.

Alfonso, prende la palla al balzo per leggere all’opinionista a Francesco e ai telespettatori, il post di Alba Parietti pubblicato su Instagram. A tal proposito la Elia anche questa volta ha regalato il suo commento: “Alba, tu sei la gallina madre, ed hai le penne arruffate!”.

Il conduttore fa notare all’opinionista come abbia la capacità di non perdere mai occasione per sollevare le polemiche. La Elia anche in questa occasione tenta di giustificare la battuta, buttandola in caciara. Sicuramente la Parietti non lascerà correre.

Aspettiamo nuovi post e nuove risposte. Magari ci sarà un’incontro, nella punta di venerdì prossimo, tra le due donne. Pupo preferisce non schierarsi e lascia cosi che lo scontro si tutto al femminile. Alfonso Signorini sembra molto divertito dalla spontaneità di Antonella.