GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria: “Voleva farmi impazzire”

La storia d'amore tra i due ex gieffini sta per giungere al capolinea: ecco tutti i dettagli

Nel corso delle ultime ore Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati ad occupare le pagine di gossip. Pare che la storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stia per giungere al capolinea. Qualche ora fa, infatti, l’influencer si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro il giovane volto di Forum che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria. Come già anticipato, l’influencer, tramite la sua pagina Instagram, si è scagliata contro il suo fidanzato, rivelando ai suoi followers di non stare bene. Inutile dire che le parole di Antonella hanno attirato l’attenzione di tutti.

Antonella Fiordelisi fa una diretta Instagram in lacrime: “È partito tutto da lui. Mi sono sentita sfruttata per quel bacio sul palco di RTL, poi mi ha trattata di m****a” pic.twitter.com/iqIUoGIplo — disagiotv (@disagio_tv) June 24, 2023

Questo è quanto dichiarato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip riguardo Edoardo Donnamaria:

Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è, purtroppo. Mi sta raggiungendo Ylenia.

E, continuando, l’ex schermitrice ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Farmi trattare così, dopo che io ho dato tutto, dopo che amo questa persona, anche no. Non mi posso far trattare così, penso che era quello che voleva, nel senso che voleva praticamente fare impazzire, altrimenti non si spiega il suo cambio di umore, di come mi tratta. Quindi è giusto che voi lo sappiate, visto siamo nati in un contesto televisivo.

Per poi concludere: