GF Vip, Antonella Fiordelisi corteggiata da un uomo famosissimo? L’indiscrezione

Dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è più concentrata che mai sul lavoro. Nel corso delle ultime ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è resa protagonista di un rumor che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Antonella Fiordalisi non smette mai di far parlare di sé. Nelle ultime ore sta circolando un clamoroso scoop su una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che l’influencer sia corteggiata da un personaggio famosissimo. Non sono infatti passati inosservati i vari like l’ex schermitrice riceve dal calciatore spagnolo Iker Casillas Fernández ad ogni suo scatto.

Il gossip in questione è stato commentato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che si è espressa su Antonella Fiordelisi con queste parole:

Io non mi meraviglio di questa voce, lei è bellissima e sempre super corteggiata. Adesso che è single tutti si precipitano, magari lui le scrive anche in privato, questo però non possiamo saperlo con certezza.Attualmente però lei si vuole rilassare e pansare alla carriera.

GF Vip, Antonella Fiordelisi e il gossip su Higuain

Qualche anno fa, precisamente nel 2017, Antonella Fiordelisi è stata per molto tempo protagonista del gossip per via delle sue dichiarazioni su Higuain. Nel dettaglio, l’ex gieffina ha rivelato di essere stata corteggiata dal noto calciatore. Queste sono state le sue parole a riguardo: