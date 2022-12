GF Vip, Antonino Spinalbese ha avuto il Covid all’interno della casa? Gli indizi non lasciano dubbi

Le parole di Giaele De Donà non lasciano alcun dubbio: "Ti ricordi quando avevi il Covid e stavi male?"

Nel corso delle ultime ore è emersa una notizia che sta facendo molto chiacchierare i principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Antonino Spinalbese abbia avuto il Covid all’interno della casa di Cinecittà e non sarebbe stato isolato. Ecco tutta la verità riguardo questa vicenda.

Nel corso delle ultime ore il nome di Antonino Spinalbese è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Questa volta, però, non c’entrano nulla le questioni sentimentali legate a Oriana Marzoli. Stando a quanto emerso, infatti, pare che l’ex di Belen Rodriguez abbia avuto il Covid nella casa e non sia stato isolato.

A far scatenare il gossip sul Vippone sono state alcune frasi pronunciate da Giaele De Donà. In un momento di chiacchiere insieme ad alcuni dei suoi compagni di avventura, la moglie di Bradford Back si è lasciata andare ad alcune rivelazioni che non sono di certo passate inosservate.

GF Vip, Antonino Spinalbese ha avuto il Covid? Le parole di Giaele De Donà non lasciano alcun dubbio

Nel dettaglio, mentre stava avendo una conversazione con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, Giaele De Donà si è lasciata andare a queste frasi:

Raccontiamola dai, quella volta che avevi il Covid e stavi male ed era appena arrivata Oriana… Quando tu avevi il covid io ero preoccupata per te, andai da Oriana e stava piangendo perché le avevano chiesto di dormire da sola e lei aveva paura.

Inutile dire che le parole pronunciate dalla Vippona non sono passate inosservate ed hanno scatenato una vera e propria bufera nel mondo dei social. Nel dettaglio, gli utenti del web hanno parlato a lungo di questa vicenda, sulla quale la produzione del Grande Fratello Vip non si è ancora esposta.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se emergeranno nuovi retroscena riguardo questa notizia che nel corso delle ultime ore sta interessando molto i principali giornali di gossip.