GF Vip, Carmen Russo preoccupata per la reazione della figlia: “Maria piange”

Carmen Russo è visibilmente in apprensione per sua figlia Maria. La bambina è scoppiata a piangere

Carmen Russo è senza ombra di dubbio uno dei personaggi di punta di questa nuova edizione del GF Vip. Una donna calma e sempre propensa al dialogo. La ballerina non ha mai fatto mistero del suo grande amore per il marito Enzo Paolo Turchi. Una coppia inseparabile da più di trent’anni.

Fonte studio GF Vip

Da questa unione è nata, anche se in tarda età, la loro bimba Maria che attualmente ha 9 anni. Si sa da delle indiscrezioni che la bimba non pochi giorni fa ha pianto per la sua mamma. L’ultima puntata ha visto protagonisti di un faccia a faccia chiarificatore Enzo Paolo, Nathaly Caldonazzo e la stessa Carmen Russo.

La Caldonazzo aveva rilasciato delle dichiarazioni che lasciavano intendere una conoscenza profonda con il marito di Carmen. Ma non solo, aveva affermato di essere stata anche contattata telefonicamente dal ballerino sia per essere invitata al matrimonio, sia prima del suo ingresso nella casa. Carmen si è detta sin da subito scettica circa le dichiarazioni della sua coinquilina.

Fonte studio GF Vip

Spiega che il suo secondo matrimonio era stato improntato come un party aperto a tutti i vip e quindi molti degli invitati si erano presentati spontaneamente. Enzo Paolo decide di entrare nella casa più spiata d’Italia per un confronto con la Caldonazzo. Ma soprattutto, per mettere in chiaro questa situazione. In quell’occasione però si viene a scoprire che Maria, la bimba di Enzo Paolo e Carmen, sarebbe scoppiata a piangere.

Enzo, nel confronto, ci tiene a specificare che: “Quello che mi dispiace è che Maria ha pianto. Stava guardando la TV e mi ha detto ‘Papà perché hai chiamato un’altra donna?’”. Maria non ha preso bene ciò che ha sentito. Carmen, saputo ciò che è successo, è scoppiata a piangere a sua volta. Ma anche Nathaly a quel punto è rimasta molto dispiaciuta per l’accaduto e per la bambina.