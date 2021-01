GF Vip, Cecilia Capriotti insulta Andrea Zenga: “fa pena”

Il GF Vip si avvia alle battute finali, ma le abitudini degli inquilini non cambiano. Le liti continuano a farla da padrone, e la tensione si taglia col coltello. Stavolta, a discutere sono Andrea Zenga e la nuova arrivata Cecilia Capriotti. Già dai primi giorni che Cecilia ha trascorso nella casa, è stato chiaro che tra lei e Andrea non corresse buon sangue. Anzi, subito i due hanno sottolineato una forte antipatia reciproca.

Ma come si è arrivati all’ennesima lite? Il diverbio è nato da un insulto fatto da Cecilia al figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale. La Capriotti, in particolare, stava parlando tranquillamente con Maria Teresa Ruta, quando si è fatta sfuggire una frase decisamente poco carina: “Non eliminano uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia“. Ovviamente la 44enne si riferisce a Zenga. Il ragazzo infatti soffre per via del tumultuoso rapporto che lo lega al padre Walter.

Ad Andrea non è sfuggita la frecciatina, ed ha subito messo i puntini sulle i. Infatti, rivolgendosi a Cecilia, ha detto: “Non mi piace assolutamente la parola ‘pena’ che hai adoperato parlando di me“. La situazione, per fortuna, si è calmata senza sfociare in una lite.

Ma, effettivamente, sarebbe bastato poco per accendere la scintilla della discussione. Per ora, la pace può ancora regnare nella casa, ma il clima è ormai lo stesso di una guerra fredda. Nel frattempo, il web si sta scatenando in un vortice di critiche.

Le parole della Capriotti vengono aspramente biasimate dai telespettatori. Sono tantissimi quelli che, stanchi della cattiveria di Cecilia, ne chiedono ‘l’eliminazione immediata‘. Non ci resta che attendere, ma siamo già sicuri che non arriveranno provvedimenti dalla redazione.