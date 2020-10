Non si placano le discussioni su questa chiacchieratissima edizione del GF Vip. Continuano a impazzare sui social le notizie e gli scandali riguardo il reality. Questa volta a far discutere è una disputa sui voti per i concorrenti da eliminare.

FONTE WEB

Gli utenti social portano alla luce un fatto abbastanza grave. La polemica è sul televoto del programma e sulla sua veridicità. Esplode il caso degli account fake, creati allo scopo di pilotare l’esito del televoto. Dopo il caso delle votazioni su Adua Del Vesco, si torna a parlare di voti falsi. Sono in molti gli utenti che sui social ammettono di aver creato account falsi per fare pilotare le votazioni.

Su Twitter vengono portate a galla molte di queste denuncie, mentre Trash Italia riporta gli screen che documentano tali fatti. Da ore, Twitter è intasati di messaggi che riportano e denunciano cosa sta accadendo. Gli utenti creano centinaia di account fake e realizzano video tutorial per spiegare ad altri utenti come realizzare tale pratica.

FONTE STUDIO GF VIP

Così si creano voti illimitati da far arrivare ai concorrenti e pilotare, così, l’esito delle nomination. Ma non solo, le votazioni di massa vengono fatte in orari precisi, tutti d’accordo anche sul nome da esprimere. Ovviamente tale manovra fa schizzare il numeri dei votanti alle stelle. Un utente scrive: “Ho utilizzato 400 account sono stanca”. E ancora: “Almeno a 5000 voti”. Questa manovra, come è ben deducibile è vietata dal regolamento, che è apertamente pubblicato sul sito Mediaset.

FONTE CASA GF VIP

Pilotare la votazione della nomination mette il GF VIP nella seria condizione si dover annullare tutto, qualora i voti risultassero effettivamente manovrati. Il regolamento cita testualmente: “La veridicità delle informazioni inserite al momento della registrazione è soggetta alla responsabilità degli stessi soggetti; RTI si riserva di perseguire nelle apposite sedi eventuali dichiarazioni mendaci”.

Come prenderà la notizia Alfonso Signorini? L’accaduto e stato portato anche all’attenzione della redazione del GF Vip. Ora sarà difficile ignorare questa situazione scandalosa. Di sicuro ci saranno maggiori controlli.