GF Vip, Daniele Dal Moro vola a Ibiza per raggiungere Oriana Marzoli ma lei non lo fa entrare in casa: il racconto

Nel corso delle ultime ore il nome di Daniele Dal Moro è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di un episodio che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono state le sue parole.

In queste ultime settimanale Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono spesso al centro del gossip per i vari tira e molla che stanno caratterizzando la loro relazione. Dopo essersi lasciati per la quarta volta nel giro di pochi mesi, l’ex tronista di Uomini e Donne, esortato anche dai fan, ha provato a raggiungere l’ex gieffina a Ibiza.

Una volta arrivato, però, Daniele Dal Moro avrebbe ricevuto un’amara sorpresa. Stando alle sue parole, sembra che Oriana Marzoli sia talmente arrabbiata con l’ex gieffino al punto di non aprirgli nemmeno la porta di casa. La vicenda è stata raccontata dall’ex gieffino che si è rivolto ai fan con queste parole:

Ed eccomi qui, allora, sono appena arrivato a Ibiza ragazzi. Oriana l’ho appena sentina e mi ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitatela di continuare a scrivermi ‘vai da lei e prendi l’aereo’, tutte questa cose qui. Perché io sapevo che sarebbe andata a finire così.

In seguito, continuando con il suo discorso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Ora io aspetto Valentina a mezzanotte e andremo a cercare un hotel che ci ospiti 3 giorni, quelli che noi staremo qui a Ibiza. E basta allora, l’interesse che c’era era un altro. Auguro alla reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi televisivi. E basta, spero adesso che questo discorso sia finito.

Al momento Oriana Marzoli è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare quanto sta succedendo con il suo ex fidanzato.