Dayane Mello e Adua Del Vesco, durante la loro permanenza nella casa del GF Vip, stanno stringendo un’amicizia profondissima. La Del Vesco, dopo aver alzato un polverone con le varie bugie e il caso mediatico sulla presunta omosessualità di Morra, sembra ricercare la tranquillità.

In varie occasioni è stata evidente la forte unione di Adua con la Mello, tanto che spesso è capitato che le due andassero oltre l’amicizia in alcuni casi, scambiandosi baci affettuosi. E anche ieri, durante la festa per Halloween data nella casa dagli inquilini, non sono mancate le effusioni anche molto esplicite tra le due.

Forse la colpa è anche dell’alcol e degli eccessi, ma le ragazze si sono indubbiamente divertite spensieratamente. Per concludere il quadro in bellezza, le due si sono date un bacio più appassionato dei precedenti. L’accaduto ha lasciato spiazzati anche gli altri inquilini, specie Tommaso Zorzi, palesemente sorpreso, e Francesco Oppini, che, sarcasticamente, saluta Giuliano, compagno dell’attrice.

Le due ragazze si sono lasciate sfuggire una risata, alle parole di Oppini. Ma non finisce qua. Dayane e Adua, dopo poco, si sono ritrovate insieme sotto la doccia, dove hanno ballato in modo provocante e hanno continuato il bacio, mandando i fan del GF Vip, in fibrillazione. Infine, la confessione. Una volta in giardino, Dayane prende coraggio e confessa, finalmente, i suoi sentimenti, sia a sé stessa che alla Del Vesco.

La Mello, dopo vari complimenti ad Adua, finalmente confessa: “Io credo di essere innamorata di te, che faccio?”. Adua è palesemente presa in contropiede tanto che dopo poco, per sciogliere l’imbarazzo, la modella dice di stare scherzando, ma nonostante questo sembra preoccupata: “Le parole hanno un peso qui. Ho paura”.

Dayane, però, non si trattiene, e fa un’altra dichiarazione ad Adua: “Sei la donna più bella che abbia mai visto in vita mia. Hai degli occhi pazzeschi. Dicono che gli occhi sono la luce dell’anima e i tuoi parlano. Ma noi non dobbiamo parlare, perché basta il tuo sguardo”.

Queste le dolci parole della ragazza alla compagna. Adua Del Vesco, dal canto suo, risponde dicendo: “Non posso fare a meno di te”. Sicuramente le due avranno modo di spiegarsi meglio su richiesta di Alfonso.