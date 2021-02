GF Vip: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò un nuovo scontro

Al momento, protagoniste indiscusse del GF Vip, sono Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due si sono attaccate e hanno litigato varie volte. Entrambe hanno avuto dei crolli emotivi, ma l’attrice, dopo varie guerre, ha cercato un punto d’incontro con la modella e l’ha raggiunta nella stanza arancione per un confronto pacifico. Dayane ha cercato di spiegare le sue ragioni: la nomination era dovuta agli avvenimenti della settimana precedente e, soprattutto, per il fatto che l’attrice era in coppia con Stefania.

Ma alla Cannavò tutto ciò non interessa. La Mello spiega che le sue azioni sono state istintive, non frutto di una strategia. Poi ha aggiunto: “È uscito fuori il sentimento che provavo per te, ma tu sai queste cose, non è una novità”. Rosalinda non sembra convinta: appena il giorno prima le due erano in confessionale e Dayane in quella circostanza aveva detto di volere Rosalinda nella finalissima.

Rosalinda è offesa e comunica a Dayane tutto quello che l’ha fatta arrabbiare: “Hai detto che mi comporto da attrice e mi hai fatto tornare indietro, hai anche detto che io ti ho abbandonata. Tuo fratello mi ha ringraziata per esserti stata vicina come avrebbe voluto fare lui e poi mi ha accusata di approfittare di te. Ho compreso la tua necessità di avvicinarti ad altre persone, ma allora perché tu non hai capito che anche io ho avuto la stessa necessità?”.

Dayane è davvero triste e vuole par capire all’amica quanto la scelta sia stata difficile per lei. Rosalinda è inamovibile: l’attrice, al posto di Dayane, non si sarebbe mai comportata in quel modo. Per sottolineare questo, dice: “Vuol dire che l’affetto che senti per me è inferiore all’astio che provi verso Stefania”.

Il confronto continua a lungo e proprio quando le due sembrano vicine ad una pace ritrovata i toni diventano nuovamente accesi. Le due hanno cercato un confronto, ma purtroppo non riescono a perdonarsi, nonostante si promettono di esserci l’una per l’altra fuori dal GF Vip.