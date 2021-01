GF Vip: Dayane Mello ecco cosa svela su Elisabetta Gregoraci

Oramai al GF Vip non si fa altro che parlare di loro. Sono la coppia più in vista del programma, e continuano a creare polemiche. Ovviamente parliamo di loro: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due piccioncini sembrano non riuscire a separarsi un attimo, nonostante in molti li critichino aspramente.

Ma insomma, tutta la pubblicità e buona pubblicità, e la loro storia nata dietro la porta rossa continua ad essere al centro del gossip. Sia dentro che fuori dalla casa tutti parlano di loro. Molti non sono dalla loro parte, in primis Dayane Mello, che non perde mai occasione per essere critica e, a volte, cinica. Anche in questo caso, infatti, la modella brasiliana vuole dire la sua, e critica i due innamorati citando anche Elisabetta Gregoraci, che per prima aveva tentato di far breccia nel cuore di Pretelli.

Dayane è stesa sul letto insieme a Samantha De Grenet e Adua Del Vesco, e quest’ultima tira in ballo EliGreg. Dayane, a questo nome, non è riuscita a trattenersi ed ha dovuto dire la sua. Ovviamente, la modella non ci va leggera: “Elisabetta sembrava la buona Samaritana, che non sbagliava mai, la ragazza perfetta, per noi era una grande rottura sentire sempre parlare di paletti, amici speciali, e i baci, non ce la facevamo più”.

Dayane non poteva non menzionare il rapporto (fallimentare) di Elisabetta con Pierpaolo, su cui ha speso parole forti: “Poi tra l’altro Pierpaolo non l’ho visto mai esporsi perché aveva paura di ferirla, adesso con Giulia è cambiato. Se si fosse comportato con Elisabetta così sarebbe stato diverso”. Adua non si mostra affatto concorde con le parole di Dayane, e anzi le risponde per le rime: “Non sarebbe cambiato nulla, non sarebbero mai stati insieme, la sua decisione andava oltre al fatto che lui potesse prendere una decisione o meno”.

Ma Dayane rimane del suo parere, e, come molti fan del GF Vip, rimane ancorata all’idea dei Gregorelli come coppia ideale. “Ma secondo me c’era attrazione, Pierpaolo era molto più preso da Elisabetta rispetto a Giulia Salemi. Con lei i suoi occhi luccicavano. Era una relazione matura, ora vedo solo due ragazzini” dice.