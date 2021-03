GF Vip: Dayane Mello ha già un ingaggio dopo la fine del reality. Ecco di cosa si tratta

A quanto pare questa edizione del GF Vip sta facendo la fortuna di molti dei concorrenti. Dopo le ipotesi per gli ingaggi futuri di Tommaso Zorzi, ora viene fuori che Dayane Mello ha anche lei già degli impegni fissati, una volta fuori dalla casa.

La modella brasiliana sarà impegnata, una volta varcata la porta rossa, sul set di un video musicale. A riportare la notizia in via ufficiale è Libero Quotidiano in un articolo. Nelle pagine del quotidiano, infatti, c’è un annuncio firmato Francesco Fredella che riguarda proprio il prossimo ingaggio della Mello. Il video musicale è a cura di Cristiano Malgioglio. Il singolo “Y Lo Latino” uscirà a breve (è già stato annunciato).

Nell’articolo si spiega cosa ha ispirato la canzone: “Y Lo Latino è una canzone omaggio all’America Latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime. Inoltre nella casa del GF Vip, ha avuto modo di conoscere bene Dayane Mello. Per la prima volta non ci saranno manzi muscolosi nel video, ma la bellissima Dayane (brasiliana di origine)”. Il giornalista poi riporta le parole di Malgioglio verso la Mello: “‘Ha una bellezza mozzafiato’, dice Cristiano. Nella casa Dayane avrebbe già esternato la voglia di lavorare con Malgioglio.

Nei giorni scorsi, lei è finita di nuovo nel più importante Tg brasiliano. E non solo: si parla di lei in Spagna, Portogallo e non era mai accaduto prima che un personaggio di un reality avesse varcato i confini italiani. Il pronostico di Malgioglio? “La vera vincitrice è lei”, dice Cristiano. Ma sappiamo che tifa anche per Zorzi”.

A dare ulteriore conferma di questa notizia è stato lo stesso Cristiano che, sui social, ha svelato che nel video musicale Dayane avrà un look acqua e sapone perché “struccata è più bella”. A quanto pare Malgioglio ci ha visti lungo: la visibilità della Mello al momento assicura un successo per il singolo, specie tenendo conto delle tonnellate di fan brasiliani che seguono appassionatamente la modella anche nelle vicende del GF Vip.