GF VIP: arriva una lista dei nuovi concorrenti. Parliamo di nomi inaspettati, già partecipanti in altri reality, come Carlotta di Temptation island, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Andrea Zenga e due volti già noti del GF: Filippo Nardi, partecipante nel 2001, e Mario Ermito. A rivelarlo è stata la rivista di Alfonso Signorini. Sul settimanale Chi si annunciano grandi colpi di scena. Sono in arrivo 10 nuovi concorrenti con ingressi scaglionati da adesso fino al 14 di dicembre.

Uno dei primi nome fatti è quello di Carlotta, la scoppiettante ex fidanzata di Nello. Una delle coppie più amate di Temptation Island. L’ingresso di Carlotta segnerà per lei una nuova esperienza, ma questa volta sarà sola. Alfonso Signorini rilascia una dichiarazioni e dice: “Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island”.

Poi ecco spuntare un grande ritorno: quello di Filippo Nardi, un partecipante del reality del GF nel 2001 nell’edizione condotta da Daria Bignardi. Nardi passò alla storia per la celebre frase pronunciata in confessionale: “Dove sono le mie sigarette”.

L’ex concorrente, poi, decise volontariamente di abbandonare la casa. Altro nome Mario Ermito, altro ex concorrente del GF Vip, nell’edizione numero 14. Ma fu un protagonista dalla breve durata. Infatti è stato purtroppo solo un concorrente di passaggio, perché a soli pochi giorni dall’inizio del reality fu eliminato al televoto.

Insomma un cast che si va via via formando quello di questa edizione. Alfonso Signorini, come da lui stesso anticipato, sta creando, con l’ingresso di questi nuovi personaggi, delle dinamiche sempre nuove. I personaggi, infatti, cambieranno certamente le dinamiche del gioco. Ieri sera, nel corso della diretta, ha fatto il suo ingresso Cristiano Malgioglio e già ha smosso le acque. I Vipponi sono tutti in trepidante attesa. La monotonia della quotidianità a breve sarà solo un lontano ricordo.