GF Vip, Edoardo Donnamaria fa una dedica social a Daniele Dal Moro: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome di Edoardo Donnamaria è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di scrivere una dedica social a Daniele Dal Moro con il quale il rapporto all’interno della casa più spiata d’Italia è stata caratterizzata da alti e bassi.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro sono stati nemici amici. Il loro rapporto, infatti, è stato abbastanza altalenante e spesso è stato caratterizzato da liti più o meno accese. Nelle ultime ore, però, il giovane volto di Forum ha voluto mettere da parte le liti avute con l’ex tronista all’interno della casa del Grande Fratello e scrivere per lui una dolce dedica.

Queste sono state le parole che Edoardo Donnamaria ha voluto dedicare a Daniele Dal Moro e che non sono passate inosservate al popolo del web:

Ci siamo amati, ci siamo odiati. Presi per il c**o, insultati, poi di nuovo amati. Da fuori però ho avuto la conferma che veramente ci tenesse tantissimo a me. Quindi per concludere: ti voglio bene ira veneta, sei matto fracico.