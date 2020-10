Nella casa del GF Vip molti inquilini stanno mostrando lati totalmente inediti di loro stessi. Ultimamente, ad appassionare il web e a far sognare i telespettatori, è il flirt in corso tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ovviamente non sono mancati nemmeno gli scandali al riguardo.

Molti, infatti, al di fuori della casa, insinuano che la Gragoraci sia già impegnata con un pilota di Montecarlo. La notizia è stata fortemente smentita sia dalla diretta interessata, e dai suoi cari. Ma, nelle ultime ore, Elisabetta ha messo in atto un gesto che scaccia ogni ombra di dubbio.

Ebbene sì, Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciarsi andare, regalando a Pierpaolo una vera e propria dichiarazione d’amore. La svolta è arrivata poche ore fa. I due ragazzi avevano avuto un forte litigio, che li ha separati per alcuni giorni.

La distanza, evidentemente, stava diventando insopportabile. A questo punto, Elisabetta ha chiesto un confronto a Petrelli. Gli ‘innamorati’, seduti sul divano della casa del GF Vip, hanno cercato di chiarirsi.

È in questo frangente che la Gregoraci decide di svelare i suoi sentimenti. “Lo vedi che non sto bene, che sono triste, che non sto come sempre. Sono rimasta male ieri, tu sei un punto di riferimento qua dentro per me e il fatto di non averti più come prima mi ha fatto crollare“.

Inizia la donna, evidentemente emozionata. “Nel mio percorso ho trovato tante persone che mi hanno preso per il c***. Quando ti ho trovato qui, non pensavo di trovare una persona sana. Sei stato un fulmine a ciel sereno, per quello ho iniziato a viverla, anche se non al cento per cento“.

Queste le prime parole di Elisabetta, che rivelano un affetto ben più profondo di quello che tutti pensavano. In conclusione, la Gregoraci dice parole dolci e significative, per cui sicuramente Pierpaolo si è sciolto come ghiaccio al sole.

La showgirl conclude: “Tutto quello che è capitato con te è tutto così bello, che guai a chi me lo tocca. Io sono sicura che fuori da qua continueremo, non voglio perderti per il gioco“. Insomma, Elisabetta Gregoraci sembra molto presa.