GF Vip, emerso un clamoroso retroscena su Edoardo Donnamaria: “Ecco perché non vuole tornare con Antonella Fiordelisi”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non smettono mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore i nomi degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato il motivo per cui l’ex gieffino non è disposto a tornare con l’influencer.

In occasione di una box di domande e risposta aperta sulla sua pagina Instagram, Deianira Marzano ha rivelato qualche retroscena riguardo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Stando alle parole dell’esperta di gossip, il giovane volto di Forum non avrebbe perdonato ad Antonella il fatto di averlo accusato davanti a tutti durante una diretta Instagram.

Queste sono state le parole di Deianira Marzano a riguardo:

A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: “Non torno con te perché non perdono il video in diretta“. Datevi voi una risposta.

E, continuando, l’esperta di gossip ha poi aggiunto:

E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mia mano sul fuoco e non vi ho mai detto bugie, anche se ad alcuni non posso stare simpatica è la verità. Non mettetemi in mezzo, che ho parlato con Antonella perché non è vero. Ho solo detto la realtà dei fatti. Grazie.

Al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio ed hanno preferito non commentare il gossip che sta circolando in queste ore sul loro conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Edoardo Donnamaria risponderà ai rumors lanciati da Deianira Marzano.