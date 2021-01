GF Vip: ex gieffina ubriaca in studio. Gli autori danno un ultimatum

Una ex concorrente rischia di essere cacciata dagli studi per le sue pessime abitudini

Ancora scoop nella nuova edizione del GF Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Stavolta, ad essere coinvolta è una concorrente in particolare. O meglio, una ex concorrente. A quanto pare la ragazza sta avendo qualche problema con la redazione, per via di una sua abitudine che sta diventando quasi un vizio. A rivelare questo scabroso dettaglio è, al solito, il giornalista di gossip più aggiornato, Gabriele Parpaglia.

Il giornalista ha rivelato questo scoop sui suoi profili social, svelando una scomoda verità su una ex gieffina, senza però rivelarne il nome. A quanto pare, l’ex inquilina della casa più spiata dagli italiani, ha un pessimo modo di affrontare le dirette tv che Alfonso Signorini conduce ogni lunedì e venerdì. La ragazza, come riporta lo storico collaboratore dello stesso Signorini, Gabriele Parpaglia dice: “Cantare del rap e bere un po’ troppo vino, e lo fa da quando esce dai camerini a quando arriva in studio”.

Questo modo di fare si starebbe protraendo costantemente, addirittura da quando la gieffina ha lasciato la casa. La regia del programma, comprensibilmente, è abbastanza infastidita dall’atteggiamento dell’ex concorrente, tanto che gli autori del programma Mediaset: “Le hanno dato un ultimo avvertimento”.

Parpaglia, conclude la sua accusa dando un indizio abbastanza chiaro che però non rivela l’identità della gieffina, che viene accusata di questo comportamento imbarazzante: “Le hanno dato un ultimo avvertimento”. Ovviamente il nome rimane ancora un mistero. La prossima diretta del GF Vip, però, si avvicina, e i telespettatori non dovranno aspettare molto per avere la loro risposta.

A meno che la presunta sospetta non cambi comportamento di punto in bianco, ma considerato l’accanimento descritto da Parpaglia, sembra alquanto improbabile. Molti i nomi venuti a galla, ma nessuna conferma o smentita da parte del reality. Una strana storia che sta dando spazio a molte critiche.