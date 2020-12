GF Vip: Filippo Nardi a rischio squalifica

Questa edizione del GF Vip è caratterizzata da inimmaginabili colpi di scena. La redazione inventa e inserisce ogni giorno inaspettate novità che, spesso, destabilizzano anche gli stessi inquilini. Ma questo, purtroppo, porta delle volte anche a delle anticipazioni indesiderate. E questo è anche quello che è successo nelle ultime ore a Filippo Nardi, ex naufrago e ora concorrente del reality.

Il conte si è fatto scappare qualche parola di troppo, e potrebbe ritrovarsi in grossi guai per questo motivo. È molto probabile, infatti, che questi errore gli costi la squalifica, per aver violato il regolamento del programma.

GF Vip: Le rivelazioni di Filippo Nardi

Ma cosa ha detto Nardi di così eclatante e, soprattutto, segreto? Ecco le vicende: il 51enne britannico, appena poche ore fa, stava tranquillamente conversando con il coinquilino Tommaso Zorzi, quando ha fatto capire qualcosa che doveva restare segreto. Nardi ha lasciato intendere che il programma non finirà l’8 febbraio, come era stato annunciato.

Nardi, in sostanza, ha predetto lo slittamento del programma fino alla metà di febbraio. Ecco le parole incriminate: “Che poi il programma finisce a metà febbraio”. A queste parole di Filippo, il suo interlocutore si è subito attivato, iniziando a fare domande dettate dalla curiosità. Zorzi, infatti, ha subito chiesto: “Ma non finisce l’8?“, la sua espressione lasciava intendere una certa sorpresa. Filippo, rendendosi conto di averla detta grossa, ha cercato di svicolare, eludendo le domande dell’influencer.

Ma è difficile farla sotto il naso a Tommaso. Zorzi, infatti, ha capito subito che Filippo stava cercando di nascondere qualche importante informazione, ed ha sbottato rivolgendosi al conte: “Guardate che str**zo. Non finisce l’otto febbraio? Filippo Nardi tu non puoi fare questi giochi a noi. Capito? Siamo qui già da 3 mesi non farcelo”.

Insomma, la magagna è stata scoperta. Sono tantissimi gli utenti su internet e i telespettatori che chiedono che venga preso qualche provvedimento contro Nardi. Infatti, il concorrente ha palesemente violato il regolamento, rivelando nella casa novità ancora segrete. Nessuno degli inquilini, infatti, aveva la minima idea dell’ulteriore prolungamento del programma: l’annuncio ufficiale sarebbe dovuto arrivare a breve.