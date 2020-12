GF Vip: Francesco Oppini rivela il perché non è rimasto qualche giorno in più

Come tutti ormai sappiamo, Francesco Oppini ha deciso di ritirarsi ed uscire dalla casa del GF VIP. Tale decisione ha gettato i suoi compagni nello sconforto. In particolare di sicuro è Tommaso Zorzi che non ha preso di buon grado la notizia, ma soprattutto la scelta di Francesco di non voler restare 2 giorni in più.

In un’intervista a Casa Chi, Oppini spiega il perché ha preso questa decisione, cioè quella di abbandonare la casa in fretta e furia. “Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto. Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza”.

E prosegue: “Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente. Secondo me vince Tommaso Zorzi. Se te ne devo dire un secondo allora vado con Stefania Orlando”. Molti i fan che sono rimasti delusi da questa scelta e comprendono le lacrime di Tommaso Zorzi.

La loro amicizia speciale, forse, aveva diritto ad un addio un po’ più morbido e se Oppini fosse rimasto altri due giorni, la coppia di amici avrebbe avuto modo di salutarsi come si deve. Elisabetta Gregoraci non ha preso la stessa decisione del suo compagno, Oppini. Infatti l’ex moglie di Flavio Briatore è rimasta per l’addio finale, trascorrendo nel cucurio gli ultimi giorni sola con Pierpaolo Pretelli.

La showgirl ha salutato tutti i suoi compagni nel corso della diretta, abbandonando definitivamente la casa per raggiungere in studio Alfonso Signorini. Il GF Vip ha perso due dei protagonisti di punta di questa edizione, i due ex gieffini sono stati amati e chiacchierati, regalando al gioco sempre nuove dinamiche. La loro assenza ha già cambiato gli equilibri della casa.