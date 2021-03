GF Vip: gelo tra Dayane e Rosalinda alla festa dopo la finale

Il GF Vip è ormai concluso, ma i dissapori nati all’interno della casa non sono finiti con il gioco. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non sono ancora riuscite a parlarsi e chiarirsi e la guerra tra le due è ancora in corso. A rivelarlo è Maria Teresa Ruta durante un’ospitata nel salotto di Pomeriggio 5, diretto da Barbara D’Urso a Pomeriggio5.

L’ex gieffina ha raccontato quello che è successo tra le due nel corso della festa che si è svolta subito dopo la finalissima. In quell’occasione erano presenti tutti gli ex gieffini e il gelo tra Dayane e Rosalinda è stato palpabile per tutti i partecipanti. La due avevano stretto un fortissimo legame di amicizia che, purtroppo, è andato in rovina nel corso delle ultime settimane del reality. Le ragazze non sono ancora riuscite a fare pace. A quanto pare, il chiarimento non è arrivato nemmeno a telecamere spente. Anzi, la situazione è stata sempre più tesa.

“Mi dicono che è stata la fine delle Rosmello, dietro le quinte c’è stato il gelo totale”, queste le parole di Alan Fiordelmondo, pronunciate in diretta nel talk show di Carmelita. Giacomo Urtis, anche lui presente alla festa, si limita a confermare quanto detto dai colleghi. La Ruta ha voluto aggiungere qualche particolare. Secondo Mary T., per tutto il corso della festa le due sono rimaste molto fredde e distaccate tra loro. Ecco le parole della giornalista: “Io c’ero e nella festa non sono state vicine. Noi, invece, ci abbracciavamo tutti. Avranno necessità di chiarirsi. Io pensavo che con due bicchieri di vino sarebbe finito tutto”.

In effetti, era evidente che le “Rosmello” non avessero già trovato il modo di perdonarsi a vicenda. Era già palese durante la finale il gelo e l’indifferenza ostentata tra le due donne.

La richiesta di Alfonso Signorini

Un chiaro segno di questa distanza si è avuto quando Alfonso Signorini aveva chiesto a Rosalinda di salire sul palco appena dopo l’arrivo nello studio di Dayane Mello (che si è classificata quarta). La Cannavò aveva sì abbracciato la modella, ma con fare molto freddo e restio. Il gesto poi non è stato affatto spontaneo: era stato proprio Alfonso ad invitarle ad abbracciarsi e i movimenti dell’attrice sono sembrati lenti e misurati. Subito dopo, Rosalinda aveva assicurato: “Avremo modo di chiarirci”.

GF Vip: il commento di Rosalinda su Dayane

Poi, il commento sarcastico dell’attrice verso la brasiliana sulla “voce del GF Vip” di cui diceva di essere innamorata. “Da mesi parlava di quella voce, ecco quanto era innamorata di me” queste le parole della Cannavò, che non ha mai creduto alla dichiarazione d’amore di Dayane, che è stata poi anche ritrattata. Sicuramente la vicenda non finirà qui, non ci resta che attendere nuovi risvolti.