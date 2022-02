Ogni anno al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, conosciamo e apprezziamo di più questi personaggi. Uno dei preferiti dal pubblico è senza dubbio Giucas Casella.

Il famosissimo illusionista è sempre stato amato dal grande pubblico per via del suo ruolo televisivo. In molti però adesso stanno apprezzando di più il suo lato umano e personale. All’interno della casa è sempre molto coinvolto nelle dinamiche e spesso il suo fare distratto ha fatto divertire i coinquilini. I telespettatori sono rimasti stupiti da alcune rivelazioni fatte dall’uomo.

Celebri sono state quelle relative ad Amanda Lear, il suo presunto flirt con Katia Ricciarelli e la sua esperienza con un uomo. Durante la puntata di ieri Alfonso Signorini ha voluto comunicare agli inquilini del GF Vip l’esito dell’elezione del Presidente della Repubblica. Appena detto della rielezione di Mattarella, Giucas è balzato in piedi ed ha affermato di conoscerlo bene.

Il conduttore ha allora chiesto ulteriori dettagli. Allora l’illusionista ha affermato che lui e il Presidente sono conterranei, di conoscerlo e di averlo incontrato in più di una occasione. Allora Signorini ha chiesto a Giucas di raccontargliene una. L’illusionista quindi ha affermato di averlo incontrato quando era in collegio e anche da adulto e di averci parlato più volte. Poi ha detto di chiederglielo.

A questo punto Signorini scherzosamente ha detto che la sera stessa lo avrebbe chiamato. Poco dopo il conduttore ha chiesto a Giucas quale fosse il nome di battesimo del Presidente. A questa domanda l’illusionista ha risposto di far fatica a ricordare anche il suo nome delle volte.

Allora Kabir Bedi gliel’ha suggerito. L’attore ha aiutato Giucas anche sulla domanda sul luogo dove abita il Presidente. L’illusionista ha detto che si augura che prima o poi Berlusconi possa diventare Presidente della Repubblica. Infine Giucas ha affermato di non sapere neanche chi sia adesso il Presidente del Consiglio.

Pronta la risposta di Kabir Bedi che ha detto al suo coinquilino senza esitazione il nome di Mario Draghi. Tutto questo siparietto ha suscitato molta simpatia verso i due artisti da parte del pubblico.