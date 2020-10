L’eliminata della puntata di ieri sera del GF VIP è stata Guenda Goria. La ragazza era al televoto con Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, e la figlia di Maria Teresa Ruta è stata battuta. Con una catena di salvataggio, pian piano si sono assicurati la permanenza nel reality tutti i vip.

Ultime rimaste a darsi battaglia erano Guenda Goria ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha vinto con un’alta percentuale di voti. Guenda si è accaparrata il 13% delle preferenze del pubblico, mentre Elisabetta è stata votata dal 17,5% dei telespettatori. Ovviamente, l’eliminazione della ragazza lascia l’amaro in bocca a molti dei concorrenti del GF VIP.

Primo fra tutti il suo caro amico: Tommaso Zorzi il quale dedica parole importanti alla Goria. Anche Stefania Orlando e la mamma di Guenda, Maria Teresa Ruta, sono senza parole. In studio c’è chi si infervora per questa eliminazione.

Antonella Elia va contro la scelta dei telespettatori, condannandoli, e a tal proposito dice: “È una grande perdita per la casa. Il pubblico preferisce i teatrini e la falsità”.

La concorrente, però, prima di venire a conoscenza della sua eliminazione, ha trascorso una puntata molto intensa. C’è stato un confronto con il suo papà, Amedeo Goria, il quale la scorsa settimana aveva rilasciato delle interviste, in cui definiva sua figlia: “una ragazza bipolare“. L’incontro è stato emozionante e chiarificatore.

Guenda, in diretta al suo papà dice:

“Io voglio che tu sappia quanto ti voglio bene, quanto ti assomiglio, però a volte vorrei tanto che tu facessi un po’ il papà, vorrei sentire la tua stima come figlia e anche come donna. Sono una donna che prova a essere felice, e se anche non ci riesce continua a provare. Io non cerco scorciatoie, io provo in ogni modo ad andare avanti”.