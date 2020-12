Gf Vip, il concorrente scoppia in lacrime: “Ho un blocco con le donne”

Ancora un momento di crisi per un concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli che è scoppiato in lacrime ma questa volta non per la mancanza di Elisabetta Gregoraci che ha abbandonato la casa qualche settimana fa. Pierpaolo si è interrogato sul suo rapporto con le donne che da quando è finita la storia d’amore con Ariadna Romero dalla quale ha avuto un bellissimo bambino, è molto controverso.

Fonte: Mediaset

Da allora, Pretelli non è più riuscito a provare un sentimento così forte, come ha spiegato durante un momento di confidenza con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta nella sauna.

“Con Elisabetta ho provato cose che si provano all’inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single – cioè da due anni e mezzo – ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco” – ha confidato.

Andrea Zelletta ha provato a rincuorarlo facendogli capire che non ha alcun tipo di blocco ma semplicemente non ha trovato la persona giusta che le facesse battere il cuore in modo forte.

“Io sono sempre stato fidanzato e vedermi single da due anni e mezzo mi fa pensare che ho dei problemi da risolvere. Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi” – ha ribadito Pretelli.

A quel punto anche Cristiano Malgioglio ha cercato di far capire al ragazzo che non ha alcun blocco.

“Perché devi essere triste? Hai un rapporto bellissimo con la tua ex, hai un figlio meravigliosa. Non devi piangere. L’amore arriva quando meno te lo aspetti“- ha detto. Pierpaolo a quel punto è scoppiato in un lungo pianto. Se Zelletta è convinto che si tratti di un semplice sfogo, Cristiano l’ha spinto a riprendersi: “Non piangere, se ti vede tuo figlio piange anche lui. Se esco venerdì e ti vedo piangere spacco la televisione”