Come tutti gli anni il GF Vip, il famosissimo reality show condotto con sapienza da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci riserva sorprese a non finire. In questa edizione, che non è affatto da meno, c’è stato addirittura il rientro di un grande protagonista. Aldo Montano infatti dopo alcuni giorni passati al di fuori della casa per impegni sportivi ed istituzionali è tornato nella casa.

Fonte Studio GF Vip

Il campione di scherma dovrà comunque osservare una quarantena. Difatti rimarrà due giorni in isolamento in una zona specifica isolata adibita ad hoc della casa chiamata “la nave dell’amore”. Tutti gli inquilini del GF Vip sono stati molto contenti ed hanno apprezzato il ritorno dello sportivo. La reazione di Manuel Bortuzzo però ha attirato in particolar modo l’attenzione dei fan e dei telespettatori.

Difatti il giovane gieffino, molto legato all’amico schermidore, ha atteso con ansia il ritorno di quest’ultimo più di tutti gli altri. Tra i due è nata una grande e solida amicizia, basata su un vero affetto e sul rispetto reciproco. Subito uno scambio di battute fa capire il legame sia vero e sincero e al tempo stesso spiritoso e fraterno.

Fonte Studio GF Vip

Il rapporto di amicizia tra i due concorrenti è molto apprezzato anche dai numerosi loro fan, che su tutti i social hanno definito questo ritorno una sorta di “reunion”. “Con chi dormirò adesso?” ha subito incalzato scherzosamente il carismatico Aldo Montano.

Fonte Studio GF Vip

“Con me amore mio, non ti lascerò mai” ha risposto prontamente il simpaticissimo Manuel, creando ilarità in tutti in tutti gli inquilini e i telespettatori che hanno gradito particolarmente il siparietto. Sicuramente i due ne combineranno ancora molte insieme deliziando i fan. Non ci resta che seguire gli sviluppi che avverranno nei prossimi giorni all’interno della casa più famosa e “spiata” d’Italia.

