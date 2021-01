GF Vip: il toccante incontro in diretta tra padre e figlio. “Ho sempre subito”

L’ultima diretta del GF Vip è stata tutta all’insegna delle grandi emozioni. La puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è stata caratterizzata dal toccante incontro tra Walter Zenga e suo figlio Andrea. I due hanno sempre avuto un rapporto burrascoso, e la redazione del GF Vip ha voluto dare loro modo di confrontarsi. Padre e figlio, inizialmente sono freddi e distaccati.

Ma questa distanza dura ben poco: sono troppi i conti in sospeso dopo anni di silenzi ed emozioni inespresse. Andrea è molto teso, ma stando alle rivelazioni di Alfonso Signorini anche Walter assomiglia ad un “leone in gabbia”, poco prima di varcare la porta rossa. Signorini annuncia questo importante incontro dicendo: “I rapporti si sono interrotti tra padre e figlio da quando Andrea era un bambino di 13 anni. Hanno trascorso tutti e due giorni, mesi e anni senza vedersi. Senza viversi praticamente”.

Ma Zenga ha subito qualche precisazione da fare, e tuona: “Ho visto da qualche parte che c’è scritta ‘guerra’, la guerra si fa tra due opposizioni. Non ho fatto nessuna guerra, ho sempre subito e se sono qua è per chiarire alcuni aspetti”. Il gieffino poi, in modo molto imperativo, parla rivolgendosi a suo padre: “Quando sarà uscito dalla casa, se lo riterrà opportuno e vorrà conoscere la verità, ci incontreremo senza problemi. Io faccio l’allenatore all’estero, non è facile vedersi”.

Ormai è risaputa la vicenda. Walter, infastidito, è partito dalla sua casa a Dubai con il solo scopo di poter parlare con suo figlio tramite il GF Vip. Zenga, senza attendere, risponde alle provocazioni di suo figlio: “Il problema me lo sarei gestito per conto mio senza intromissioni. Oggi come oggi i social creano molte situazioni negative. Trovarsi sotto la foto dei propri bambini gli insulti di determinate persone che neanche conosci non è bello. Nessuno conosce la verità”.

La discussione è stata spossante. Andrea, tornato nella casa dopo lo scontro con suo padre, scoppia in un pianto a dirotto. Alfonso Signorini lo chiama nel confessionale, per dargli modo di sfogare la rabbia, e il gieffino ha una crisi emotiva. L’unica cosa che fa tornare il buonumore ad Andrea è l’idea che finalmente, dopo anni, lui e suo padre potrebbero avere un rapporto vero, a partire da questo piccolo scontro.