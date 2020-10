Squalifica immediata per la Contessa Patrizia De Blanck. Parte l'appello ad Alfonso Signorini

Patrizia De Blanck è uno dei personaggi di punta di questo GF VIP. La Contessa ne ha combinata un’altra delle sue. La De Blanck sin dal principio ha dato dimostrazioni del suo carattere dirompente e schietto. La Vippona riesce a dividere l’opinione pubblico in due.

C’è chi ama la sua dirompente dialettica, c’è chi ritiene i suoi modi un po’ troppo sopra le righe. Patrizia si è più volte scontrata coi i suoi compagni di viaggio. Ma nelle ultime ore il web insorge contro di lei. La Contessa a quanto riportato ha fatto delle affermazioni poco gradite mentre chiacchierava con gli inquilini della casa.

I social sono esplosi e chiedono alla redazione del GF VIP e al conduttore la squalifica immediata della De Blanck. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La Contessa stava tranquillamente chiacchierando sul divano e ha detto: “C’erano due. Erano due neri, però non è offensivo. Se tu dici ‘c’erano due n***i’ aaaaaa, però sempre neri erano“.

Ora il web, secondo le regole del GF VIP, richiede lo stesso trattamento riservato a Fausto Leali e quindi la squalifica dal gioco. Il cantante, come ormai ricordiamo tutti, è stato squalificato per aver pronunciato la stessa parola. Ma non è la prima volta che il mondo social insorge contro la Contessa chiedendone l’allontanamento dal reality.

Solo pochi giorni fa, Patrizia De Blanck aveva trasgredito le regole. Nella sua valigia la donna aveva nascosto un oggetto proibito dal regolamento. La Vippona aveva con sé un orologio, che come ormai noto a tutti, non è consentito avere con sé.

Nella casa non bisogna avere nessun contatto con il mondo esterno e nessuna percezione del tempo, quindi nessun orologio può essere consentito. Per questo motivo, molti fan del programma, si sono schierati contro Patrizia, chiedendone la squalifica.

Cosa succederà all’amatissima e criticatissima Contessa? Nelle prossime ore avremo tutte le risposte del caso.GF Vip: il web chiede la squalifica immediata della Contessa Patrizia De Blanck. Tutti contro di lei. Parte l’appello ad Alfonso Signorini