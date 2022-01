La mamma di Sophie entra in casa e si imbatte in uno scontro con Jessica Selassié

L’ultima puntata del GF Vip ha tenuto i telespettatori incollati al televisore. Abbiamo assistito alla attesissima sorpresa in serbo per Sophie Codegoni. La vippona ha finalmente potuto rivedere sua mamma dopo quasi quattro mesi. Ma qualcosa ha scatenato gli animi nella casa. L’ingresso della mamma di Sophie ha sollevato moltissime polemiche.

Fonte studio GF Vip

La donna ha colto l’occasione per mettere in guardia sua figlia. Lancia così un avvertimento chiaro a Sophie contro la sua cara amica, Jessica Selassiè. Secondo la mamma della gieffina, quest’ultima starebbe facendo il doppio gioco.

Interviene Alfonso Signorini che neanche a dirlo, chiama in giardino la principessa per un faccia a faccia con la mamma di Sophie Codegoni: “Perché non dici le cose in faccia? Non voglio discutere…Non saresti proprio da considerare…Lulù ti ha detto una cosa perfetta…Stai facendo una brutta figura…”. La donna, insomma, non si risparmia nemmeno e con i suoi modi garbati ma pungenti ammutolisce tutti.

Fonte studio GF Vip

Jessica è ormai di sasso e la signora prosegue, asserendo inoltre che secondo lei la mancanza di sincerità della principessa nei confronti di sua figlia la stia mettendo in condizioni di fare una pessima figura, aggiungendo addirittura che: “Credimi ma fuori stai facendo passare un messaggio orribile…”.

Jessica Selassiè, si difende come può e ribadisce di essere sempre stata sincera e di non aver nascosto mai a Sophie il suo interesse per Alessandro. La donna, guardando negli occhi sua figlia, ha cercato in tutti i modi di farle arrivare la sua idea. Aggiunge inoltre che secondo il suo parere l’unica vera amica che la Codegoni ha, è proprio la sua nemica, Soleil Sorge: “L’amicizia te l’ha dimostrata Soleil…Vi siete dette le cose in faccia, ma lei è diretta e ti dice le cose davanti e non dietro le spalle…” afferma con vigore la donna.