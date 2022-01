GF Vip, Jessica Selassié minaccia: “Se non prendono provvedimenti, me ne vado”

Sta succedendo veramente di tutto nella casa del GF VIP nelle ultime ore. La principessa Jessica Selassié è arrivata addirittura a minacciare di abbandonare il gioco. Jessica ha preso una posizione chiara e pretende che il conduttore Alfonso Signorini ricorra a dei provvedimenti disciplinari.

Fonte studio GF Vip

Il tutto è ai danni di Katia Ricciarelli colpevole, secondo lei, di aver fatto affermazioni razziste ai danni della sorella Lulù. “Io mi alzo in piedi e me ne vado, se gliela lasciano passare io ti giuro che mi alzo in piedi e me ne vado. Questa frase è stata detta, Lulù le ha proprio risposto!”. A dare manforte alle parole della ragazza non poteva mancare Miriana Trevisan, che in risposta a tali affermazioni dichiara: “Io il saluto non glielo leverò mai, ma fine, questa non possono fargliela passare”.

Il giorno prima, la Trevisan aveva affermato inoltre: “Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese’? Questo è razzismo. Lo ha detto veramente? Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto”.

Fonte studio GF Vip

Ma non solo, al riguardo anche altri vipponi hanno preso posizione. Patrizia Pellegrino ha affermato: “Questi utenti ci consigliano di alzarci tutti in piedi e di andare al centro del palco, bloccando Alfonso Signorini per dire qualcosa? Vogliono una cosa del genere, un tipo particolare di sciopero. E facciamolo, non è mica una cattiva idea”.

“Devono fare qualcosa e penso che lo faranno. Però se non sarà così, adesso è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in diretta. Cioè avere la forza di alzarci e di andare al centro e dire qualcosa ad Alfonso, se non lo farà lui”. La conclusione: “Io lo posso fare, perché sono un’attrice e quando voglio, quando credo che sia il momento giusto di dire qualcosa, lo faccio”.